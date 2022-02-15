В Нягани продолжается углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 Фото: Администрация Нягани

В Нягани продолжается углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19. Её полностью прошли 470 няганцев, а проходят – около 140 горожан. Всего обследования могут пройти больше 7 тысяч человек.

- Углубленная диспансеризация выявляет проблемы свертываемости крови, отклонения в работе органов дыхания. Есть изменения и по результатам спирометрии – пациентам достаточно тяжело дается прохождение теста, предполагающего шестиминутную ходьбу, – рассказала заведующая терапевтическим отделением Няганской городской поликлиники Юлия Маслова.

Обследование проводят по двум адресам – в головном здании учреждения и в филиале – на базе отделения профилактических медицинских осмотров. Записаться на углубленную диспансеризацию можно заблаговременно или пройти в порядке очереди. Запись доступна по номеру: 5-45-30 (добавочный 1403) в будни с 08.00 до 15.00 или в личном кабинете «Мое здоровье» на портале «Госуслуги».