Пенсионерка из Нягани лишалась пенсии по вине аферистов Фото: Юлия Кучеренко

В полицию Нягани обратилась 63-летняя жительница города и рассказала о том, что с её счёта пропала пенсия. Женщина рассказала, что несколько дней назад через компьютер вошла в соцсеть, где заметила в углу небольшое всплывшее окошко от одного из банков. Во вкладке содержалась информация о подарке для каждого клиента в честь 30-летнего юбилея банка. Так, всем вкладчикам полагалась выплата в размере 10 тысяч рублей.

Женщина перешла на страницу, где ввела данные своей банковской карты для перечисления денег, так как являлась его клиентом. После ввода номера карты на сотовый телефон ей пришёл код, который она также ввела на сайте. Через несколько дней югорчанка увидела, что с её счета списалась 21 тысяча рублей.

Возбуждено уголовное дело.