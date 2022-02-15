Погода в Югре на 15 февраля 2022 года: ветер до 8 м/с Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре 15 февраля 2022 года будет облачной с прояснениями. По западной половине округа преимущественно без осадков, днем по северо-западным районам небольшой снег. По восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер слабый, по востоку восточный 3-8 м/с. Температура ночью -27, -32 °С, при прояснениях до -37 °С, по восточной половине -20, -25 °С , при прояснениях до -32 °С, днем -18, -23 °С, местами до -11 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер слабый. Температура ночью -30, -32 °С, днем -21, -23 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 15 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

На Руси считалось, что если метет снег - будет поздняя весна, на это уже указывало небо с множеством белых звезд. По погоде на Сретенье судили об урожае трав: бросали поперек дороги палку и наблюдали - если снег заметет ее, то травы будет мало. А вот если в этот день тихо и солнечно, то уродится лен. Капель предвещала урожай пшеницы, а ветер - плодородие фруктовых деревьев.