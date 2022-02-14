В Югре больше 26 лет ищут пропавшую восьмилетнюю девочку Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре больше 25 лет ищут пропавшую восьмилетнюю девочку. Махова Татьяна Юрьевна, 28.05.1987 года рождения, вышла из дома 5 сентября 1995 года около 19 часов вечера и исчезла.

Это случилось во дворе дома 10 в 7 микрорайоне города Радужный. На момент исчезнования её рост был 125-130 см.; худощавое телосложение и каштановые волосы. Глаза Тани серо-зеленые, на лице в районе подбородка родинка. В день пропажи она была одета в трикотажную фиолетово-голубую кофту, серо-голубые колготки, спортивный костюм голубого цвета с бело-красными вставками. На ней также были черные кроссовки с фиолетовыми вставками и куртка темно-зеленого цвета.

Следственный отдел ХМАО – Югры продолжает расследование её безвестного исчезновения. До настоящего времени место нахождения Маховой Татьяны не установлено.

СУ СК России по ХМАО-Югре вновь обращается к гражданам, видевшим Махову Т.Ю. или что-либо знающим о месте ее нахождения, с просьбой обратиться в следственное управление по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно); 8 (3467) 32-77-41 или 02.