В Югре пройдет конкурс профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2022». Фото - "Администрация Октябрьского района (Югра)" в ВК.

В Югре пройдет конкурс профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2022». Соревновательные мероприятия состоятся с 1 по 19 марта.

По результатам соревновательного процесса жюри определит призеров и победителей в номинациях: «Учитель года», «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения», «Сердце отдаю детям», «Учитель родного языка и литературы», «Педагог-психолог года», «Руководитель года образовательной организации», «От сердца к сердцу»; «Педагогический дебют».

Напомним, что в 2021 году Ольга Корякина, педагог-психолог из Октябрьского района, стала обладателем второго места на окружном этапе всероссийского конкурса "Педагог года".