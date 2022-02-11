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Происшествия11 февраля 2022 12:50

В Нижневартовске задержали троих наркоманов

В карманах их курток полицейские нашли пакетики с запрещенным веществом
Виктория Терина
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В Нижневартовске задержали троих наркоманов

В Нижневартовске задержали троих наркоманов

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали троих наркоманов. Подозреваемые местные жители не имеют постоянного места работы и раньше не попадали в поле зрения полиции.

В карманах их курток полицейские нашли пакетики с порошкообразным веществом. Экспертиза выявила наличие наркотика в каждом свертке. Общая масса изъятого составила около 5 граммов. Мужчины рассказали, что наркотики планировали использовать для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов». Максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде, а их дальнейшую судьбу решит суд.