В Нижневартовске задержали троих наркоманов Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске задержали троих наркоманов. Подозреваемые местные жители не имеют постоянного места работы и раньше не попадали в поле зрения полиции.

В карманах их курток полицейские нашли пакетики с порошкообразным веществом. Экспертиза выявила наличие наркотика в каждом свертке. Общая масса изъятого составила около 5 граммов. Мужчины рассказали, что наркотики планировали использовать для личного употребления.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических средств или их аналогов». Максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы. Сейчас задержанные находятся под подпиской о невыезде, а их дальнейшую судьбу решит суд.