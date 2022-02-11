В Югре состоится VII Всемирный конгресс оленеводов Фото: Администрация Сургутского района

В Югре состоится VII Всемирный конгресс оленеводов. Он пройдет 4-8 марта в Ханты-Мансийске. Конгресс оленеводов проводится под эгидой председательства России в Арктическом Совете, его организаторами являются правительство округа и ассоциация «Оленеводы мира», являющаяся международной организацией, представляющей интересы всех коренных народов, занимающихся оленеводством.

В Югре такое мероприятие пройдет впервые, конгресс оленеводов погрузит участников в культуру Югры, традиционного образа жизни, языков, ценностей региона, а также представит опыт взаимодействия между компаниями-недропользователями и коренными жителями региона. Участниками станут делегаты из 29 оленеводческих регионов мира. Важной частью конгресса станет выбор нового совета ассоциации «Оленеводы мира».

Отметим, что конгресс проходит раз в 4 года и выступает способом связи между оленеводами, представителями международных научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.