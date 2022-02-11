В Нефтеюганске водитель иномарки сбил шестилетнего мальчика Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске 32-летний водитель автомобиля «Рено» сбил несовершеннолетнего пешехода, который по информации ГИБДД выбежал на проезжую часть дороги во дворе. В результате ДТП пешеход, 6-летний мальчик, получил травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 4 – за отказ от медицинского освидетельствования; 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям о внимательности и осторожности на дорогах, а также о безопасной скорости движения, особенно во дворах.