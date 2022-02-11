В Югре провели уникальную операцию новорожденному ребенку Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Центре охраны материнства и детства появилась возможность оказывать помощь новорожденным со сложными проблемами глубоко недоношенных детей от очень ранних преждевременных родов.

Такую операцию выполнила главный детский нейрохирург округа Елена Богословская. Уникальность этой операции заключается в том, что маленький ребенок, рожденный глубоко недоношенным, перенес внутрижелудочковые, внутримозговые кровоизлияния, и как следствие у него развилась водянка мозга и гидроцефалия.

- Благодаря современному оборудованию, опыту и прекрасным специалистам в Центре могут оказывать помощь таким детям, – отметил заведующий отделением неонатальной хирургии, врач детский хирург высшей квалификационной категории, врач-эндоскопист Игорь Присуха.