В Нижневартовске может пахнуть газом Фото: департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

Администрация Нижневартовска предупредила горожан, что на газораспределительной станции №2 10-11 февраля будут проводиться плановые работы по обслуживанию одоризационной установки.

- В процессе выполнения работ возможны небольшие утечки одоранта, в связи с чем не исключено его распространение в малых концентрациях в районе ГРС-2. Специалисты отмечают, что небольшая концентрация вещества не представляет угрозы для окружающей среды - говорится в сообщении Департамента ЖКХ администрации Нижневартовска.

В связи с этим в городе может пахнуть газом, но ещё раз напомнили, что не стоит паниковать. Одорант добавляется в газ или воздух для придания ему характерного запаха, по большей части предупреждающего.