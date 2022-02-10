В автобусах Ханты-Мансийска появятся рециркуляторы для обеззараживания воздуха Фото: Городской информационный центр

Каждый день в Ханты-Мансийке ездят 94 единицы общественного транспорта по 14 муниципальным маршрутам. За прошлый год автобусы Ханты-Мансийска перевезли около 5 миллионов пассажиров. Об этом рассказал заместитель начальника Управления транспорта, связи и дорог Виталий Шелковой.

За 2021 год по обращениям жителей увеличено количество рейсов автобусов №1, №1А и №5, запущен новый маршрут «Микрорайон "Береговая зона" - остановка Сельхозтехника». Автопарк пополнился 17 новыми автобусами.

- На остановках обновили расписание на информационных стендах. В 2022 году Администрация Ханты-Мансийска оборудует места ожидания общественного транспорта электронным расписанием, которое будет отслеживать автобусы через систему ГЛОНАСС. В тестовом режиме такое табло установили на остановке "Школа № 3", − рассказал Виталий Шелковой.

Весь транспорт при этом оборудован бескондукторной системой оплаты проезда по безналичному расчету. В «умных» теплых остановках установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха, а в конце февраля ими оснастят и автобусы Ханты-Мансийска.