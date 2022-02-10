Пьяный житель Сургута поругался с товарищем и зарезал его ножом Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте возбуждено уголовное дело против 37-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве и покушении на убийство двух человек.

По информации следственных органов, 7 февраля 2022 года пьяный подозреваемый был в гостях у малознакомого жителя Сургута. Между мужчинами возникла ссора на почве ревности и подозреваемый нанес 31-летнему хозяину квартиры 8 ударов ножом. Убедившись, что тот умер, злоумышленник проследовал к спящему 38-летнему товарищу погибшего, которого также пытался убить, нанеся 2 удара ножом в шею и лицо. Благодаря медикам, которых вызвали другие участники застолья, 38-летний мужчина остался жив, а подозреваемый задержан полицейскими.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступлений, следователем направлено в суд ходатайство о заключении подозреваемого под стражу. Расследование продолжается - прокомментировали в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.