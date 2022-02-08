Коронавирус в Югре, последние новости на 8 февраля 2022 года: заразились 3 508 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрироваться новые случаи коронавируса. За весь период пандемии в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 146 854 случая коронавируса, в том числе за минувшие сутки 3 508 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах.

За день ковид зафиксирован: в Сургуте – 770; Нижневартовске – 596; Нягани – 463; Ханты-Мансийске – 308; Урае – 170; Когалыме – 166; Мегионе – 160; Сургутском районе – 142; Нефтеюганске – 109; Кондинском районе – 108; Радужном – 102; Октябрьском районе – 99; Югорске – 84; Нефтеюганском районе – 70; Советском районе – 51; Нижневартовском районе – 49; Ханты-Мансийском районе – 39; Пыть-Яхе – 22.

На момент выявления у 3 399 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 74 зафиксирована пневмония, у 35 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 3 504 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 70 274 человека, сняты с наблюдения – 494 530. За сутки на COVID-19 обследованы 8 942 человека, всего прошли обследование 2 985 057 жителей региона.

В тяжелом состоянии находятся 111 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 202 человека. За сутки выписались по выздоровлению 365 человек, за весь период пандемии вылечились 96 958 югорчан.