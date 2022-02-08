Власти Югры усилят антитеррористическую безопасность Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, во время которого подведены итоги реализации в 2021 году мероприятий комплексного плана по противодействию идеологии терроризма. Как было отмечено участниками заседания, все мероприятия плана в прошедшем году выполнены полностью.

- В 2022 году исполнителей плана прошу сосредоточить внимание на адресной профилактической работе с категорией граждан, наиболее подверженных идеологии терроризма, – отметила Наталья Комарова.

Губернатор обратила внимание на обеспечение надежной антитеррористической защиты во время проведения мероприятий с массовым участием людей, в числе которых День защитника Отечества, международный женский день, международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня», международный Югорский лыжный марафон.

- Необходимо принять решения о введении дополнительного комплекса эффективных силовых, профилактических мер по предупреждению террористических угроз - сказала Наталья Владимировна.

Кроме того, участники заседания обсудили итоги проверок состояния транспортной безопасности, проведенных в 2021 году надзорными органами. Глава региона подчеркнула, что необходимо устранить выявленные недочеты в кратчайшие сроки.

- Руководителям субъектов транспортной инфраструктуры необходимо организовать устранение нарушений, при необходимости внести соответствующие изменения в ведомственные программы и планы - добавила губернатор.