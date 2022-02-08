Югра примет фестиваль кино «Дух огня». Фото - ugrafest.ru.

Югра примет фестиваль кино «Дух огня». В 2022 году команда мероприятия подготовила более 100 фильмов из 20 стран.

– В настоящее время работа по подготовке к проведению мероприятия находится на финальной стадии. Главным художником фестиваля разработана художественная концепция, основной плакат, в основу которого легла работа художника Анжелы Джерих, – рассказала исполнительный директор Ирина Фокина.

По ее словам, уже подготовлена выездная программа фестиваля кинематографических дебютов для муниципалитетов автономного округа. При этом, стоит отметить, разработан защитный протокол, нацеленный на недопущение распространения и завоза коронавируса, предусматривающий ряд защитных мер.