В Югре пьяный водитель грузовика совершил ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Несмотря на то, что за прошедшие сутки в Югре в ДТП никто не получил травмы, аварии с причинением материального ущерба регистрировались.

Так, на Приразломном месторождении, в Нефтеюганском районе, 43-летний водитель, управляя грузовиком марки «Мерседес», находясь в состоянии опьянения, при движении задним ходом, наехал на стоящий «МАН». В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Всего за сутки на территории Югры сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 27 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.