В Югре вступили в силу новые правила лечения COVID-19

pixabay.com

С 6 февраля 2022 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре вступают в силу новые правила лечения больных коронавирусом пациентов.

Так, зараженным коронавирусом югорчанам закроют больничный или выпишут из стационара без отрицательного результата ПЦР-теста. Это при условии, что больной в течение семи дней получал необходимое лечение. Кроме того, изоляция для тех, кто контактировал с зараженными отменяется. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщает директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Чиновник ссылается на постановление Главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 02.02.2022 № 4.