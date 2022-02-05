Погода в Югре на 5 февраля: к вечеру пойдет снег

Погода в Югре на 5 февраля Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 февраля, в Югре ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер западный с переходом на северо-восточный 5 - 10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17 градусов, по южной половине округа местами до -10, по северной - до -27. Днем по южной половине округа -4...-9 градусов, по северной половине до -15, в северо-западных районах до -21.

Ханты-Мансийск: пасмурно, вечером - снег. Днем -8, ночью -9. Ветер 4-6 м/с.

Сургут: пасмурно, вечером - снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 2-3 м/с.

Нижневартовск: пасмурно, вечером - снег. Днем -6, ночью -8. Ветер 2-4 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно, вечером - снег. Днем -7, ночью -9. Ветер 3-4 м/с.

Когалым: пасмурно. Днем -10, ночью -11. Ветер 2-6 м/с.