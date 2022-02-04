В Сургуте вынесен приговор обвиняемому в убийстве, совершенном в 2017 году Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте состоялся суд над 44-летним мужчиной, который больше 2-х лет скрывался от следствия. Он признан виновным в убийстве, незаконном хранение и ношение огнестрельного оружия.

Как сообщили следственные органы, в 2017 году мужчина находился в тамбуре кафе «Русь» Сургута, там у него возник конфликт с 45-летним земляком. Ссора произошла из-за денежного долга. Виновный выстрелил в спину и голову потерпевшему из пистолета кустарного производства. От полученных ранений мужчина умер на месте происшествия. После произошедшего осужденный сбежал из Югры и объявлен в федеральный розыск.

Чтобы раскрыть эти и другие преступления, совершенные в прошлые годы, в следственном управлении создана следственно-оперативная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и сотрудников уголовного розыска. В феврале 2019 года он задержан в Самарской области и доставлен к следователю.

Сургутский суд назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.