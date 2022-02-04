В Лангепасе задержан наркоман, у которого нашли пачку сигарет с запрещенным веществом внутри Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувшие сутки зарегистрировано 63 преступления. Одно из них произошло в Ханты-Мансийске. Мужчина, находясь в жилом балке по улице Свердлова, украл телефон стоимостью 7,5 тысяч рублей.

В Лангепасе возле дома по улице Парковая задержан 37-летний мужчина, состоящий на профилактическом учете как наркоман. У него нашли пачку сигарет, внутри которой находился полимерный сверток с наркотиком массой 0,320 грамма. Он уже был судим за похожее преступление и сейчас находится под подпиской о невыезде.

В Радужном, кассир одного из банков, при перерасчете наличных, поступивших из магазина, нашла поддельные 5 тысяч рублей. Аналогичные преступления произошли и в Нижневартовске.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска Сургута задержан подозреваемый, который украл два сотовых телефона и зарядку. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.