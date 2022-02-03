Нижневартовск в числе 8 муниципалитетов ХМАО, в котором жители активно погашают долги на капремонт Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовск в числе 8 муниципалитетов Югры, в котором жители активно погашают долги на капремонт за прошлые периоды или вносят оплату наперед.

- Несмотря на то, что сумма задолженности в округе по-прежнему высокая – в совокупности она превышает 1,77 млрд рублей, в целом тенденция положительная. Долг югорчан за 2021 год снизился на 104 млн рублей. Всего за 2021 год собственники оплатили 3 млрд 534 млн рублей. При этом в 2022 году запланированы работы в 580 многоквартирных домах на сумму 8 млрд 377 млн рублей, - отметили в Югорском фонде капремонта.

Актуальная информация о домах, которые имеют задолженность по уплате взносов на капремонт размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Нижневартовска в рубрике «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов».