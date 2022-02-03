В Нижневартовске задержали парней-закладчиков с крупной партией наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

Полицейские Нижневартовска обратили внимание на двух молодых людей, которые постоянно оглядывались по сторонам, а при виде патрульного автомобиля попытались убежать. Правоохранители задержали подозрительных парней. Одним из парней оказался студент из Нягани, а вторым его 21-летний товарищ.

При осмотре прилегающей территории полицейские обнаружили 1 сверток, внутри которого 30 свертков, содержащие вещество из порошка и кристаллов синего цвета. А после обнаружено ещё 2 свертка в ранее оборудованных тайниках. По заключению эксперта вещество, общей массой около 35 граммов, содержат в своем составе наркотик, оборот которого запрещен.

По информации полиции, ребята сняли квартиру и начали работать «закладчиками» наркотиков в интернет-магазине. Они забирали оптовую закладку с наркотиком и оборудовали тайники по Нижневартовску. Кроме того, во время обыска по месту проживания задержанных нашли электронные весы, несколько рулонов изолирующей ленты, фольги, упаковочный материал и другие предметы.

Парням грозит лишение свободы на срок до 20 лет.