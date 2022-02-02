Бизнесмен из Югры нелегально заработал 21 миллион на опасном производстве Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против директора предприятия в Нефтеюганске. Он обвиняется в "незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере"

С декабря 2020 года по май 2021 обвиняемый заключил договор с нефтяным предприятием и занимался с эксплуатацией взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов III класса опасности. При этом он незаконно занимался этой деятельностью, не имея на специальной лицензии.

Доход от незаконно оказанных услуг составил больше 21 млн рублей. Уголовное дело передано в суд. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.