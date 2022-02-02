Жительница Югорска стала жертвой мошенников при покупке накладки на двери авто Фото: Татьяна Коркина

В полицию Югорска обратилась местная жительница и сообщила о том, что аферисты обокрали её на 32,5 тысячи рублей.

Как рассказала югорчанка, она искала накладки на двери автомобиля, найдя подходящее объявление в Интернете, она связалась с менеджером сайта по продажам по указанному номеру телефона. Обсудив детали, женщина оформила заказ с доставкой до Югорска. Псевдоменеджер сайта объяснил, что они работают только по 100-процентной предоплате и попросил внести всю сумму на банковскую карту. Женщину ничего не смутило в словах мошенника и она перечислила ему деньги. Накладки должны были прийти через 10 дней, но подождав еще, югорчанка так и не получив товар, поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».