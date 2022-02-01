Житель Лангепаса пытался купить трактор и стал жертвой мошенника Фото: Татьяна Коркина

В Лангепасе 45-летний местный житель решил купить для дачи трактор. Поиски желаемого транспорта он начал в интернете. Присмотрев подходящий трактор, стоимостью 156 тысяч рублей, он позвонил автору объявления.

Обговорив все условия, продавец попросил перевести оплату, обещая, что после получения денег трактор доставят на адрес лангепасца. Югорчанин был уверен в сделке, так как продавец прислал копию своего паспорта, а также сказал, что готов написать расписку в получении денег. На следующий день югорчанин позвонил ему повторно, но номер оказался заблокирован. Тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанин попался на популярный "развод" от мошенников и отдал им 2 миллиона рублей.