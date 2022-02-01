В Югре бывший руководитель предприятия задолжал работникам 850 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 61-летнего жителя Октябрьского района, который обвиняется в невыплате зарплаты своим подчиненным.

Учредитель и руководитель организации, занимающейся строительством жилых и нежилых зданий и другими строительно-монтажными работами уже раньше привлекался к уголовной ответственности за невыплату зарплаты. С марта 2020 года, желая сохранить оборотные средства компании и получить выгоду, директор не выплачивал пятерым уволившимся работникам заработную плату и окончательный расчет. Общая сумма задолженности составила 850 тысяч рублей. Чтобы возместить ущерб на имущество обвиняемого, стоимостью около 900 тысяч рублей, наложен арест.

- Следователями собрана достаточная доказательственная база, в том числе подтверждающая наличие у предприятия достаточных средств для своевременной выплаты задолженности, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.