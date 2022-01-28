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Происшествия28 января 2022 14:38

Директор завода «Альпина» в Хакасии скрыл больше 3 млрд налогов

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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В Хакасии на директора завода «Альпина» возбуждено уголовное дело

В Хакасии на директора завода «Альпина» возбуждено уголовное дело

Фото: Татьяна Коркина

В Хакасии на директора завода по производству напитков возбуждено уголовное дело, его обвиняют в неуплате налогов на 3,7 млрд рублей.

Следком России по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело против 59-летнего директора завода "Альпина" Александра Зубарева. Он подозревается по статье ч. 2 ст. 199 УК РФ "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере".

Как стало известно, мужчина уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на общую сумму более 3 миллиардов 760 миллионов рублей, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме акцизов, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль за период с января 2017 по декабрь 2019 года.

Чтобы не платить налоги, подозреваемый создал схему сокрытия выручки предприятия от реализации неучтенного оборота слабоалкогольных напитков. Сейчас рассматривается вопрос о наложении ареста на движимое и недвижимое имущество подозреваемого.

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