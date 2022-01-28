В Югре зарегистрированы случаи нелегальной продажи алкоголя

В Югре зарегистрированы случаи несанкционированной продажи алкоголя Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжаются рейды по акции «Алкоголь». На этот раз случаи незаконной реализации алкоголя зафиксированы в Когалыме и Советском. Сотрудники отдела экономической безопасности пояснили, что случаи идентичны и схема продажи там одинаковые.

Полицейские Когалыма задержали мужчину, который занимался доставкой продуктов и принял заказ для молодого человека, заказавшего 1 бутылку водки и пачку сока. На тот момент у него был заранее куплен алкоголь на случай продажи, и он по пути заехал за соком. За эту услугу 51-летний мужчина получил 600 рублей, а когда он стал выезжать из двора, то его сразу остановили полицейские. Во время осмотра автомобиля и беседы с водителем они выяснили все детали происходящего.

В Советском районе в подобном поступке подозревается 48-летний таксист. Он в отличие от жителя Когалыма был укомплектован 2 ящиками спиртосодержащей продукции, которую в момент досмотра забрала полиция. Оба случая взяты на контроль и против подозреваемых составлены протоколы об административном правонарушении.