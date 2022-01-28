В Нягани мужчина на снегоходе провалился под лед

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано первое происшествие на воде с начала года. Ночью в районе Нягани, недалеко от ГРЭС, мужчина провалился, двигаясь на снегоходе. Мужчина сумел самостоятельно выбраться из полыньи и дозвонился до спасателей и его нашли и доставили домой.

Провалы снегоходов в Югре происходят каждый год и часто имеют трагические последствия. Поэтому ГИБДД, ГИМС и Гостехнадзор с начала зимы проводят патрулирование и беседуют в владельцами снегоходов, объясняя правила безопасности.

- При преодолении водного объекта по льду необходимо очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут, а пересечение водоема должно осуществляться по наиболее кротчайшему пути, необходимо заранее обдумать путь движения по льду с учетом безопасного объезда майн, полыней, промоин, наледи, трещин, мест быстрого течения рек, устьев рек, впадения ручьев, слива сточных вод, камышей, деревьев, мест выхода подземных ключей, сброса горячих вод с ГРЭС и прочих препятствий способных привести к провалу под лед - отметили в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.