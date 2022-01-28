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Происшествия28 января 2022 5:50

В Сургуте водитель «Мазды» спровоцировал тройное ДТП: есть пострадавшие

За сутки в Югре зарегистрировано 2 ДТП, в которых 7 человек получили травмы
Виктория Терина
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В Сургуте водитель «Мазды» спровоцировал тройное ДТП: есть пострадавшие Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте водитель «Мазды» спровоцировал тройное ДТП: есть пострадавшие Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте 46-летний водитель «Мазды» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «ГАЗ» и столкнулся с ним, а затем Мазду отбросило на встречку и там автомобиль врезался в «Мерседес», после Мазду и Мерседес отбросило на автобус «МАЗ». В результате ДТП водитель и пассажирка Мазды, а также две пассажирки Мерседеса получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 25 водителей привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 36 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательнее на дорогах.

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