В Югре бывший сотрудник исправительной колонии наказан за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Югре состоялся суд и вынесен приговор бывшему сотруднику исправительной колонии. Он признан виновным в 30 преступлениях, в числе получение взятки в значительном размере, получение мелкой взятки и превышение должностных полномочий.

Как сообщают следователи, осужденный работал инспектором отдела безопасности исправительной колонии № 11, расположенной на территории Сургута и решил незаконного подзаработать. С октября 2020 года по март 2021 года он получал от осужденных взятки от 5 до 62 тысяч рублей за передачу предметов, запрещенных внутренним распорядком учреждения. Всего он "заработал" 191 тысячу рублей.

Свою вину он признал и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишение свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.