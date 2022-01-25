Некоторые поселения Сургутского района могут закрыть для въезда из-за ситуации с коронавирусом

В Сургутском районе не исключают возможности закрытия въезда в некоторые поселения Фото: Татьяна Коркина

В администрации Сургутского района состоялся муниципальный штаб по борьбе с коронавирусом. Цифры, которые были озвучены, заставляют задуматься. Если 2 недели назад активно болеющих было 92 человека, то сегодня уже 727.

- В настоящее время какой-то сильно оптимистической ситуации не предвидится, по прогнозам, которые делал департамент здравоохранения и Роспотребнадзор, в ближайшие пару недель никакого снижения не будет, а возможно и наращивание этой ситуации. Две недели назад на территории района активно болеющих было 92 человека, на сегодняшний день 727, — отметил заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.

Больше всего заболевших сейчас в Федоровском и Лянторе, количество заболевших там выросло в 10 раз. Медики связывают это с тем, что именно в этих поселениях самый низкий уровень вакцинации.

- Те, кто прошел вакцинацию давно и уже ревакцинировался, у них риск заболеть практически сведен к минимуму. В отличие от тех, кто вакцинировался недавно. У них организм не смог еще выработать тот иммунитет, который необходим для защиты, - рассказал главный врач Федоровской городской больницы Евгений Хрушков.

Сейчас необходимо остановить распространение вируса, а для этого нужно, чтобы жители соблюдали необходимые санитарные требования. Иначе возможно повторение 2020 года, когда три поселения Сургутского района закрыли для свободного перемещения жителей.

- Необходимо продолжать разъяснительную работу среди тех граждан, которые не вакцинировались. Потому что, если так будет продолжаться, возможно, что произойдёт такая же ситуация, что и в позапрошлом году, некоторые поселения нам придётся закрывать от въезда и выезда, – сказал заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков.