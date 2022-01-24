В Нижневартовской ОКБ почти 500 пациентов прошли реабилитацию после коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Заново научиться самостоятельно дышать, иногда даже ходить, есть и разговаривать – для некоторых пациентов отделения пульмонологии Нижневартовской окружной клинической больницы борьба с последствиями коронавируса продолжается и после выписки из госпиталя.

Коронавирус дает осложнения не только на дыхательную, но также на сердечно-сосудистую системы, особенно тяжело пациентам с сопутствующей хронической патологией.

- При поступлении пациентов в наше отделение мы учитываем все факторы, весь собранный анамнез и на основании полученных данных назначается реабилитационная терапия, например, кислородзамещающее лечение, дыхательные практики, лечебная физкультура, которую после выписки можно будет повторять и дома, - рассказывает заведующая отделением пульмонологии Ирина Семенюк.

За 2021 год реабилитацию прошли 433 пациента, еще 50 находятся на реабилитации сейчас.