Жители Югры смогут обучится и построить бизнес в сфере сельского хозяйства Фото: Юлия Кучеренко

Фонд развития Югры с 5 февраля запускает вторую бесплатную онлайн-программу «Я – фермер Югры 2.0.». Она подойдет желающим развиваться в сфере сельского хозяйства на территории округа.

- В течение двух месяцев жители Югры, планирующие построить бизнес в сфере сельского хозяйства, смогут обучиться основам фермерства, овладеть навыками ведения бизнеса, запустить маркетинговую стратегию для своего бизнеса. Для участия в онлайн-обучении необходимо заполнить анкету - сообщили в пресс-центре Правительства Югры.

Обучение проводят сертифицированные бизнес-тренеры, федеральные и региональные эксперты-практики в области сельского хозяйства. Специалисты помогут разработать бизнес-проект в направлениях по развитию молочного или мясного животноводства, выращиванию овощей в открытом и закрытом грунтах, разведению рыбы, сбору и переработке дикоросов или их плантационному выращиванию.

В конце обучения все разработанные бизнес-проекты будут презентованы и получат консультационное сопровождение для участия в грантовом конкурсе «Агростартап».