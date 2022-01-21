При необходимость коечный фонд в Югре готовы увеличить в 3-4 раза Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

В Югре состоялось заседание регионального оперативного штаба, которое провела губернатор региона Наталья Комарова.

За весь период пандемии, по данным Роспотребнадзора и департамента здравоохранения, в округе зарегистрировано 100 151 заболевший с подтвержденным диагнозом COVID-19, погибли 2 121 человек.

За весь период в регион поступили 1 286 339 комплектов вакцин против коронавируса. Вакцинацию завершили 813 183 человека. По данным тепловой карты ситуации с коронавирусом, показатель коллективного иммунитета составляет в ХМАО - 59%, среднее по России значение этого показателя – 63,7%.

- За неделю отмечаем небольшое увеличение тех, кто болеет в округе COVID-19. Цифры увеличились за счет пациентов с признаками ОРВИ: тех, кто не нуждается в стационарном лечении. Коечный фонд при необходимости готовы увеличить в 3-4 раза, - сообщил директор департамент здравоохранения Алексей Добровольский.

В ходе штаба губернатор Югры отметила, что сейчас основным вопросом стал федеральный план действий по предотвращению распространения штамма «омикрон». В связи с этим Наталья Владимировна поручила аппарату губернатора, руководителям рабочих групп регионального оперштаба обеспечить внесение проекта документа, предусматривающего мобилизацию сотрудников, задействованных в работе горячих линий, службы 122, регистратур

- Обеспечить привлечение к этой работе волонтеров в связи с возможным увеличением количества обращений граждан. Одновременно нужно мобилизовать усилия и по оказанию помощи населения, прежде всего, гражданам из групп риска, - сказала гебернатор.

Также она обратила внимание работодателей на необходимость специальной организации труда сотрудников с учетом их состояния здоровья, включая увеличение охвата ПЦР-тестированием.