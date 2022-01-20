В Югорске задержан дебошир, напавший на полицейского Фото: Татьяна Коркина

В Югорске возбуждено уголовное дело против 45-летнего местного жителя, он подозревается в "применении насилия в отношении представителя власти".

По информации следственных органов, 17 января 2022 года около 22 часов подозреваемый задержан участковым за нарушение общественного порядка и пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии. Находясь в служебном автомобиле и осознав, что ему грозит наказание, после начала движения он выпрыгнул и попытался скрыться, однако его снова задержали. Сопротивляясь задержанию он напал на полицейского и ударил его рукой в грудь.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.