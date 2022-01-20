В Ханты-Мансийске занимаются плаванием и помогают в адаптации «особенным» детям Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске реализуется физкультурно-оздоровительная программа по плаванию для детей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта и расстройством аутистического спектра.

Тренировки проходят в присутствии родителей, которые вместе с инструкторами помогают своим детям учиться плавать. Это позволяет ребёнку быстрее освоиться, а также исключить тревожность при выполнении упражнений. С 2017 года реабилитацию прошли 23 ребёнка.

- Мы проводим занятия в общественном бассейне, с другими людьми. Это не выглядит как лечебное занятие - просто времяпрепровождение, но с элементами физкультуры, - рассказала начальник отдела медико-социального сопровождения и реабилитации Центра адаптивного спорта Югры Олеся Коржук.

Упражнения подбирают индивидуально с учётом особенностей ребенка, а тренер при этом имеет специальную подготовку по адаптивно-учебной физкультуре. В группе у инструктора - 15 человек. По словам специалиста, тренировки не только улучшают физическое состояние детей, но и дарят каждому положительные эмоции.

- Им сильно нравится бассейн. Они всегда приходят с улыбкой, хорошим настроением. И если отменяется тренировка - сразу хмурятся - отмечает тренер.

Программа по адаптивному плаванию помогает освоить азы и перейти на уже спортивную подготовку. Занятия проводятся на бесплатно.