Житель Нягани отправится в колонию за езду в пьяном виде Фото: Юлия Кучеренко

Суд Нягани рассмотрел уголовное дело против 32-летнего местного жителя, который сел за руль авто в пьяном виде. За нетрезвое вождение мужчина уже судим в 2019 году и ему назначали наказание в виде обязательных работ с лишением водительских прав на 2 года 8 месяцев.

В период непогашенной судимости мужчина в сентябре 2021 года на своем автомобиле отправился кататься по городу, но завершить поездку ему помешали инспекторы ДПС ГИБДД. После проведенного освидетельствования на состояние алкогольного опьянения выяснилось, что мужчина пьян. Подсудимый полностью признал свою вину.

Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на 3 года.