Житель Нефтеюганска, пытаясь сэкономить деньги при обустройстве кухни Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска с заявлением обратился житель города, который сообщил, что был обманут мошенниками. Югорчанин рассказал полицейским, что занимается обустройством кухни и пытаясь сэкономить решил заказать оборудование через интернет.

В сети он нашел сайт, подобрал там подходящий духовой шкаф стоимостью 59 тысяч рублей и заказал доставку в Нефтеюганск, после чего оплатил технику. Через время с его счета списались деньги, но заказ так и не пришел.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте телефонный мошенник выманил у семейной пары более 2 миллионов рублей.