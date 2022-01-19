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Происшествия19 января 2022 10:57

Житель Нефтеюганска, пытаясь сэкономить деньги при обустройстве кухни

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Житель Нефтеюганска, пытаясь сэкономить деньги при обустройстве кухни

Житель Нефтеюганска, пытаясь сэкономить деньги при обустройстве кухни

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нефтеюганска с заявлением обратился житель города, который сообщил, что был обманут мошенниками. Югорчанин рассказал полицейским, что занимается обустройством кухни и пытаясь сэкономить решил заказать оборудование через интернет.

В сети он нашел сайт, подобрал там подходящий духовой шкаф стоимостью 59 тысяч рублей и заказал доставку в Нефтеюганск, после чего оплатил технику. Через время с его счета списались деньги, но заказ так и не пришел.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Сургуте телефонный мошенник выманил у семейной пары более 2 миллионов рублей.