В аварии в Ханты-Мансийске пострадали три человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске на улице Чехова 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота», не уступила дорогу и врезался в «Форд», за рулем которого находился 31-летний мужчина. В результате ДТП 2 пассажира Форда, 9-летний мальчик и 29-летняя женщина, а также 10-летняя девочка-пассажир Тойоты, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних пассажира. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 1– за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 1 – за отказ от медицинского освидетельствования; 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает о безопасной скорости движения, а также об использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройствах при перевозке пассажиров.