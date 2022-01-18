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Здоровье18 января 2022 15:32

В Сургуте полный курс вакцинации от коронавируса прошли 213 тысяч человек

Больше 43 тысяч ревакцинировались.
Виктория Терина
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В Сургуте полный курс вакцинации от коронавируса прошли 213 тысяч человек Фото: Администрация Сургута

В Сургуте полный курс вакцинации от коронавируса прошли 213 тысяч человек Фото: Администрация Сургута

На сегодняшний день 227 617 жителей Сургута поставили один компонент вакцины против коронавируса, что составляет 96% от плана, утвержденного приказом Департамента здравоохранения Югры. Полный курс вакцинации прошли 213 тысяч человек. Из них больше 43 тысяч ревакцинировались.

Для тех, кто ещё не поставил вакцину в мобильных пунктах в наличии есть все виды препаратов от коронавируса.

Напомним, на сегодняшний день в Югре зарегистрировано 98 740 случаев коронавируса, в том числе за прошедшие сутки заболело 217 жителей региона в 19 муниципалитетах. По мнению медиков, одним из эффективных способов остановить пандемию - вакцинация.

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Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора (подробнее)