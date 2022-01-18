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Происшествия18 января 2022 4:33

Двое югорчан утащили из магазина несколько упаковок замороженного лосося под одеждой

Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения
Виктория Терина
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Двое югорчан утащили из магазина несколько упаковок замороженного лосося под одеждой

Двое югорчан утащили из магазина несколько упаковок замороженного лосося под одеждой

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратился представитель продуктового магазина, расположенного на улице Спортивной. В магазине украли лосось на сумму больше 5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что ближе к вечеру мужчина и женщина зашли в магазин, подошли к стеллажу и спрятали несколько упаковок замороженной рыбы под одеждой, а затем вышли, не оплатив. Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения, поэтому полицейские быстро нашли подозреваемых. На записи хорошо видно, как мужчина передал женщине одну пачку лосося и еще три забрал себе.

Кстати, своровавшие рыбу местные жители уже неоднократно попадали в поле зрения полиции. Они признали свою вину и сообщили, что всю рыбу уже продали незнакомым людям на рынке, а деньги потратили на выпивку.

Против жителей Нижневартовска возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.