В Сургуте нетрезвый водитель «Хонды» нарушил ПДД и врезался в «Газель» Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За неделю в Югре нетрезвые водители спровоцировали 5 ДТП. Одно из них произошло в Сургуте, 33-летний пьяный мужчина, двигаясь по улице Школьная на автомобиле «Хонда» выехал на полосу встречного движения, на участке дороги, где это запрещено, и врезался в «Газель», под управлением 22-летнего мужчины. К счастью, в этой аварии никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции Югры задержано 96 водителей с признаками опьянения за прошедшую неделю. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

- В случае совершения аварии пьяным водителем с причинением тяжкого вреда здоровью, фигуранту грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. В случае гибели человека наказание ужесточается в качестве лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, в случае гибели двух и более человек – от 8 до 15 лет - напоминает УГИБДД России по ХМАО-Югре.