В Югре из-за метели ограничили движение на федеральной трассе и региональных дорогах Фото: Юлия Кучеренко

На федеральной трассе Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск ввели ограничение на движение автобусов и большегрузов с 0 по 41 км. Кроме того, по информации ГИБДД, закрыты участки на региональных и муниципальных дорогах Югры.

- Из-за неблагоприятной погоды на участках с 43 по 60 км автодороги "Нефтеюганск-Сургут", с 18 по 100 км автодороги "Сургут-Нижневартовск", с 21 по 91 км автодороги "Сургут-Лянтор", с 91 по 116 км автодороги "Лянтор-Нижнесортымский" и с 34 по 244 км автодороги "Север" (Сургут-Когалым-граница ХМАО) будет ограничено движение пассажирского и грузового транспорта - сообщили УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Нормально движение восстановят после улучшения погодных условий. Но к сожалению, прогнозы синоптиков не утешительные: в ночь на 18 января по восточной половине округа ожидается сильный ветер порывами до 15–20 м/с, метель, ухудшение видимости, и снежные заносы дорогах.