Погода в Югре на 16 января 2022 года: ночью ждать снег Фото: Мария Толстихина

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем по западной половине повсеместно, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах метель, изморозь. Ветер южный, юго-восточный 6-11 м/с. Температура ночью -14,-19 °С, при прояснениях до -25 °С, днем -4,-9 °С, по северо-западным районам -14,-19°С

Всемирный день Битлз с удовольствием и размахом отмечают фанаты легендарной ливерпульской четверки сегодня, 16 января. Это единственная в мире группа, которая удостоилась собственного праздника – его утвердили в 2001 году решением ЮНЕСКО. Нетленные хиты группы: "Yesterday", "Yellow Submarine", "Let It Be" знает почти весь мир.