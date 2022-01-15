В Нижневартовске задержали мужчину, распространявшего наркотики, перемотанные изолентой. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Уголовное дело по факту незаконного производства, сбыта или пересылке наркотиков и их аналогов возбуждено против 26-летнего жителя Нижневартовска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, безработный парень и раньше привлекался к уголовной ответственности. Наркосбытчик планировал распространить наркотики с помощью закладок на территории города.

Во время досмотра парня в карманах верхней одежды задержанного полицейские обнаружили и изъяли 1 сверток, перемотанный изолентой. Внутри него находилось два полимерных пакета с комкообразным растительным веществом и веществом светлого цвета. После возбуждения уголовного дела полицейские обыскали квартиру мужчины и нашли в ней электронные весы и магниты.

Все изъятые предметы направили на экспертизу, которая показала, что оба вещества – действительно наркотики, общей массой около 50 граммов.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу, ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.