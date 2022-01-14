В пяти школах Нижневартовска эвакуировали учеников из-за сообщений о минировании Фото: паблик "ЧП ДТП ХМАО"

По информации аппарата Антитеррористической комиссии города Нижневартовска, сегодня, 14 января поступило сообщение о минировании в нескольких школах №15, 21, 29, 32, 42.

Обучающихся и педагогический коллектив эвакуировали, а на месте работали кинологи и полицейские. Подобные звонки уже поступали в 15 школу, после проверки информация о минировании не подтвердилась.

Сейчас в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

- В образовательных учреждениях, завершены оперативные мероприятия. Опасность отсутствует. Всего из образовательных организаций сегодня было эвакуировано 4080 - человек (3708 детей и 372 работника). Образовательный процесс второй смены во всех школах города будет проводится в штатном режиме - сообщили в Антитеррористической комиссии Нижневартовска.