Больше 212 тысяч жителей Сургута завершили вакцинацию от коронавируса Фото: Администрация Сургута

Больше 212 тысяч жителей Сургута завершили вакцинацию от коронавируса. Это 90 процентов от плана. Первый компонент вакцины поставили 226 тысяч человек, еще примерно 40 тысяч сургутян прошли ревакцинацию.

После новогодних праздников в Сургуте повысился спрос на вакцинацию. Сейчас в городе есть все три вида вакцины, которые используются в стране. Желающие поставить прививку могут получить на выбор любой из них.

- В Сургуте наблюдается рост заболеваемости COVID-19. У каждого пятого заболевание осложняется пневмонией. Единственное спасение – профилактика. Это целый комплекс. Надо использовать все методы. Первый: вакцинация. Тот, кто еще не привился или привился полгода назад, обязательно нужно сделать это. Тем, кто переболел, рекомендую вакцинироваться уже спустя три месяца после выздоровления, так как уровня приобретенных антител к этому времени может быть недостаточно для защиты от нового штамма «Омикрон» – сообщает главный врач БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника №1» Максим Слепов.

По его словам, обязательно соблюдать масочный режим, а ещё постараться реже посещать общественные мероприятия и укреплять иммунитет.

На сегодняшний день в Сургуте работает 21 пункт вакцинации: 11 стационарных и 10 мобильных.