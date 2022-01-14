В храмах Сургута оборудуют шесть крещенских купелей Фото: Преображенский собор г. Сургут

В храмах Сургута на Крещение Господне оборудуют шесть крещенских купелей. Праздник традиционно состоится 19 января, но в этом году крещенских купаний на открытой местности не будет.

Это связано с тем, что толщина льда на водоеме между Югорским трактом и улицей Мелик-Карамова составляет около 30 см, при необходимых 50 см. Еще там присутствует наледь, которая снижает несущую способность льда. Для безопасности сургутян крещенские купания пройдут в специально установленных купелях на территории шести храмов. А именно: Собор Преображения Господня (ул. Мели-Карамова, 76 к1); Храм Георгия Победоносца (ул. Университетская, 12); Храм Николая Чудотворца (ул. Заводская, 31); Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (пр. Кедровый, 4); Храм святителя Луки Крымского (Нефтеюганское шоссе, 20/1); Временный храм на территории Троицкого собора (пересечение Мира - Островского).

Напомним, что в Ханты-Мансийске и Нягани отменены традиционные крещенские купания в проруби.