В Нижневартовске задержали восемь человек, которые продавали поддельные ковид-сертификаты Фото: соцсети

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело за внесения ложной информации о прохождении гражданами вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

С июня по ноябрь 2021 года 8 членов организованной преступной группы, в числе которой 2 медработника, незаконно внесли ложные сведения о вакцинации от COVID-19. Информация внесена не только в медицинские документы, но и в Единую государственную информационную систему Минздрава.

За сведения о якобы сделанных прививках без проведения фактической вакцинации заплатили не менее 14 жителей Нижневартовска. Им выданы сертификаты о вакцинации от коронавируса. Несколько человек задержаны.

Сейчас по уголовному делу продолжается расследование.